В Иглинском районе Башкирии ребенок получил ожоги во время пожара
22:28, 03 янв 2022
В Иглино в пожаре обгорел 11-летний ребёнок. Об этом сегодня, 3 января, сообщили в МЧС республики.
Он и его семья проживали в двухэтажном деревянном доме, размерами 8х7 метров. Когда он загорелся, ребенок находился дома один. Мальчика вынесли из дома соседи до прибытия подразделений пожарной охраны. С ожогами его экстренно доставляют в ГКБ № 18 Уфы.
Мальчик жил в доме с матерью и братом. Старший сын женщины перебрался в Уфу.
— Пожар локализован, открытое горение ликвидировано. Причина пожара устанавливается. На месте пожара работает дознаватель МЧС России, — рассказали в ведомстве.