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В Иглинском районе Башкирии ребенок получил ожоги во время пожара

В Иглинском районе Башкирии ребенок получил ожоги во время пожара

22:28, 03 янв 2022

В Иглино в пожаре обгорел 11-летний ребёнок. Об этом сегодня, 3 января, сообщили в МЧС республики.

Он и его семья проживали в двухэтажном деревянном доме, размерами 8х7 метров. Когда он загорелся, ребенок находился дома один. Мальчика вынесли из дома соседи до прибытия подразделений пожарной охраны. С ожогами его экстренно доставляют в ГКБ № 18 Уфы.

Мальчик жил в доме с матерью и братом. Старший сын женщины перебрался в Уфу.

— Пожар локализован, открытое горение ликвидировано. Причина пожара устанавливается. На месте пожара работает дознаватель МЧС России, — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Баймакском районе Башкирии при пожаре погиб мужчина


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Источник: ufa1.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Иглинский район происшествия пожар
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