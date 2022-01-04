В Янаульском районе Башкирии при пожаре погиб мужчина

12:02, 04 янв 2022

Вечером 3 января 2022 года в Главное управление МЧС РФ по РБ в селе Карманово Янаульского района Башкирии произошёл пожар. Вспыхнул жилой бревенчатый дом по улице Калинина.





На место пожара незамедлительны были направлены пожарные подразделения. Они установили, что вместе с домом горит дощатая веранда. Открытое горение было ликвидировано в 20:40. К сожалению, в ходе разбора пожара обнаружено тело мужчины 1957 года рождения.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ, причина пожара устанавливается. На месте пожара работает дознаватель МЧС России.

Ранее сообщалось, что в Иглинском районе Башкирии ребенок получил ожоги во время пожара.





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Фото: ГУ МЧС России по РБ.