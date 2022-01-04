Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Янаульском районе Башкирии при пожаре погиб мужчина

В Янаульском районе Башкирии при пожаре погиб мужчина

12:02, 04 янв 2022

Вечером 3 января 2022 года в Главное управление МЧС РФ по РБ в селе Карманово Янаульского района Башкирии произошёл пожар. Вспыхнул жилой бревенчатый дом по улице Калинина.

На место пожара незамедлительны были направлены пожарные подразделения. Они установили, что вместе с домом горит дощатая веранда. Открытое горение было ликвидировано в 20:40. К сожалению, в ходе разбора пожара обнаружено тело мужчины 1957 года рождения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ, причина пожара устанавливается. На месте пожара работает дознаватель МЧС России. 

Ранее сообщалось, что в Иглинском районе Башкирии ребенок получил ожоги во время пожара.


Читайте также:

В Баймакском районе Башкирии при пожаре погиб мужчина
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Фото: ГУ МЧС России по РБ.
Теги: Янаульский район происшествия
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: