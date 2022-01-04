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В Уфе ночью загорелся автосервис

В Уфе ночью загорелся автосервис

12:18, 04 янв 2022

Сегодня, 4 января, в 00:32 произошел пожар в здании по улице Нижняя в деревне Зинино в Уфе. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РБ.

По прибытию спасателей уже горело нежилое одноэтажное здание, где, предположительно, располагался автосервис. Огонь мог перекинуться на соседнее здание, но пожар вовремя потушили. 

«В 01:31 пожар был локализован на площади 200 кв.м. В 01:58 открытое горение было ликвидировано. Погибших и травмированных нет», — уточнили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается. На месте пожара работает дознаватель и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.


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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС РФ по РБ
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа
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