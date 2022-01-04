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В Уфе подросток опрокинулся на «семерке», после столкновения с внедорожником

В Уфе подросток опрокинулся на «семерке», после столкновения с внедорожником

12:47, 04 янв 2022

В Уфе несовершеннолетний без прав на автомобиле ВАЗ-2107 столкнулся с внедорожником и опрокинулся на крышу.

Вчера, 3 января, около 23:00 часов в Уфе произошла авария с участием несовершеннолетнего водителя. О происшествии сообщили в ОГИБДД Управления МВД по Уфе. 

17-летний юноша за рулем «Ваз-2107», двигаясь по улице Мустая Карима в сторону улицы Достоевского, столкнулся с движущимся в попутном направлении «Range Rover». От  полученного удара отечественный автомобиль опрокинулся на крышу.

В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.

«Установлено, что отечественный автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке в подразделении Госавтоинспекции. За данное правонарушение молодой водитель был привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ, а также за управление автомобилем, не имея водительского удостоверения, предусмотренное частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Автомобиль помещен на специализированную стоянку», — сообщили в ведомстве. 

Все материалы будут направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Уфы для рассмотрения и принятия решения в отношении несовершеннолетнего и его родителей.


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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа ДТП Уфа происшествия Уфа
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