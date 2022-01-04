Уфе загорелась квартира в многоэтажке, пострадали два человека
16:43, 04 янв 2022
В Демском районе Уфы, в девятиэтажке № 66 на улице Мусы Джалиля произошел пожар. Об этом сообщили сегодня, 4 января, в пресс-службе МЧС Башкирии.
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило сегодня в 13:45. В доме загорелась квартира на четвертом этаже. Из здания эвакуировали 52 человека, из них 12 детей.
По предварительным данным, пострадали 2 человека 49 и 50 лет, погибших нет.
— На тушение пожара привлекалось 6 единиц техники и 17 человек. На месте пожара работает дознаватель МЧС России, — рассказали в ведомстве.
Накануне в селе Иглино загорелся частный дом. Внутри был 11-летний мальчик, он получил сильные ожоги. В Минздраве Башкирии рассказали о его состоянии.
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Источник:
ufa1.ru
Фото: Александра Константинова
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