Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Краснокамском районе Башкирии произошла смертельная авария

В Краснокамском районе Башкирии произошла смертельная авария

16:48, 04 янв 2022

Сегодня, 4 января, в  Краснокамском районе зарегистрировано ДТП с погибшим. Авария произошла во втором часу дня на 44 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск.

По имеющимся данным, столкнулись "Datsun on-DO" под управлением 41-летнего уроженца Илишевского района и "ВАЗ-2114", которым управлял 56-летний местный житель.

В результате аварии пассажир отечественного автомобиля от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Также получили телесные повреждения пассажир первого и второго автомобиля, которые были госпитализированы в медучреждение.

По данному факту начато разбирательство.На месте работает полиция и другие экстренные службы. 


Читайте также:

В Уфе подросток опрокинулся на «семерке», после столкновения с внедорожником
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Краснокамский район происшествия аварии
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: