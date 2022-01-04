В Краснокамском районе Башкирии произошла смертельная авария

16:48, 04 янв 2022

Сегодня, 4 января, в Краснокамском районе зарегистрировано ДТП с погибшим. Авария произошла во втором часу дня на 44 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск.







По имеющимся данным, столкнулись "Datsun on-DO" под управлением 41-летнего уроженца Илишевского района и "ВАЗ-2114", которым управлял 56-летний местный житель.



В результате аварии пассажир отечественного автомобиля от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Также получили телесные повреждения пассажир первого и второго автомобиля, которые были госпитализированы в медучреждение.



По данному факту начато разбирательство.На месте работает полиция и другие экстренные службы.





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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ