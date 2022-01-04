В Уфе на 15-летнюю девочку напала стая бродячих собак

19:41, 04 янв 2022

В Уфе на 15-летнюю школьницу напали шесть бродячих собак на улице Гаражной. Об этом сообщили в семье юной уфимки сегодня, 4 января.







Лиана рассказала родным, что она шла от подруги в сторону дома, когда встретила бездомных животных. По ее словам, собаки побежали в ее сторону и залаяли. Девочка закричала и начала убегать от них.



— Я испугалась, они начали лаять на меня и бежать ко мне, хотя я думала, что тихонько обойду их и всё будет хорошо. Ну, я давай залезать в сугробы, а у них то лапы маленькие, застряли сверху, позвонила быстро подруге, она вышла с мамой и прогнала их, они еще долго не убегали. Порвали кофту, — поделилась Лиана.



Семья девочки оставила обращение по поводу бездомных собак на странице главы Башкирии Радия Хабирова. На него ответили в управлении коммунального хозяйства и благоустройства администрации города.

— Подрядной организации выдали наряд-заказ на отлов безнадзорных животных по улице Гаражной в Ленинском районе Уфы. Отлов безнадзорных животных на данной территории на контроле, — сообщил заместитель начальника управления Руслан Яхиббаев.



В декабре в микрорайоне Шакша в Уфе стая собак напала на 13-летнюю девочку. Ребенка с укусами доставили в больницу. Позже выяснилось, что в этом же районе бездомные животные покусали и 10-летнего мальчика. Следователи возбудили уголовное дело.





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