Мама обгоревшего в Иглино мальчика попросила Главу Башкирии отправить его на лечение в Москву
15:56, 05 янв 2022
Мама 11-летнего мальчика, пострадавшего в пожаре в селе Иглино, обратилась к главе Башкирии Радию Хабирову. Эльвира попросила помочь перевезти ее ребенка на лечение в московскую клинику, но оказалось, что это невозможно. Об этом она рассказала сегодня, 5 января.
Сейчас мальчик находится в реанимации уфимской больницы № 18. Его мама пыталась добиться перевозки ребенка на лечение в институт Склифосовского в Москву. Эльвира и ее знакомые начали распространять в соцсетях сообщение с просьбой о помощи. На обращение отреагировал Минздрав республики. По словам женщины, ведомство и администрация главы региона уже взяли ситуацию на контроль.
Однако в министерстве сообщили Эльвире, что перевозить ее сына сейчас нельзя из-за его тяжелого состояния. Мама ребенка отметила, что тело ребенка поражено ожогами на 85%, а легкие — на 50%.
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