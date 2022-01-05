Мама обгоревшего в Иглино мальчика попросила Главу Башкирии отправить его на лечение в Москву

15:56, 05 янв 2022

Мама 11-летнего мальчика, пострадавшего в пожаре в селе Иглино, обратилась к главе Башкирии Радию Хабирову. Эльвира попросила помочь перевезти ее ребенка на лечение в московскую клинику, но оказалось, что это невозможно. Об этом она рассказала сегодня, 5 января.







Сейчас мальчик находится в реанимации уфимской больницы № 18. Его мама пыталась добиться перевозки ребенка на лечение в институт Склифосовского в Москву. Эльвира и ее знакомые начали распространять в соцсетях сообщение с просьбой о помощи. На обращение отреагировал Минздрав республики. По словам женщины, ведомство и администрация главы региона уже взяли ситуацию на контроль.

Однако в министерстве сообщили Эльвире, что перевозить ее сына сейчас нельзя из-за его тяжелого состояния. Мама ребенка отметила, что тело ребенка поражено ожогами на 85%, а легкие — на 50%.

— Вчера звонили в Москву, он нетранспортабельный, в сознание он не приходит, увидеть его не могу, он же в реанимации, туда не пускают, — рассказала женщина.

— Он в крайне тяжелом состоянии, нестабильный, транспортировка противопоказана, он может ее не перенести. Консультации с федеральным центром проходят на постоянной основе, — сообщили в пресс-службе ведомства.

— Возгорание произошло на первом этаже, он был на втором, в наушниках играл. Это однозначно проводка, она вечно искрила, а мы с мужем не живем уже полгода, развелись, — добавила мама мальчика.

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Фото: соцсети

В Минздраве Башкирии подтвердили, что транспортировка ребенка невозможна.Также Эльвира рассказала, что, по ее мнению, пожар произошел из-за неисправностей электропроводки.