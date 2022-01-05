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В Башкирии сторожу пробили голову кувалдой

В Башкирии сторожу пробили голову кувалдой

16:29, 05 янв 2022

3 января в Белебее около 19 ч обнаружили тело мужчины с проломленной головой. Убитым оказался сторож, который официально не трудоустроен и был ранее судим.
 

Предварительно известно, что два сторожа 1956 и 1983 годов рождения распивали спиртное в подсобке. Пьяные посиделки, которые длились несколько дней, перешли в скандал. Пожилой сторож предъявил молодому, что на алкоголь были потрачены только его деньги. 

Далее пожилой сторож ударил кувалдой своего собутыльника. Пострадавший скончался сразу. 

Подозреваемый был ранее судим за угрозу убийством, сейчас он задержан и во всём сознался.

Ранее сообщалось о том, что в Октябрьском бездомный нанес ножевые ранения прохожему возле магазина. Злоумышленник на крыльце магазина в ходе ссоры три раза ударил в грудь ножом 45–летнего местного жителя.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Белебеевский район происшествия криминал
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