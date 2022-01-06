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В Чишминском районе Башкирии произошел пожар, пострадал мужчина

В Чишминском районе Башкирии произошел пожар, пострадал мужчина

10:33, 06 янв 2022

ЧП произошло сегодня, 6 января, рано утром на улице Лесная в деревне Красный Октябрь Чишминского района.

По прибытии пожарных было установлено, что огнём поврежден жилой бревенчатый дом размером 10х10м на территории личного хозяйства.

«В ходе самостоятельного тушения пожара пострадал 61-летний мужчина – он получил термические ожоги лица, шеи и руки II степени. Мужчине оказана неотложная медицинская помощь, он госпитализирован в ГКБ №18», — сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

Пожар локализован в 05:45, в 06:40 ликвидировано открытое горение.

На месте работает дознаватель МЧС России, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС РФ по РБ
Теги: Чишминский район
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