В Благовещенском районе Башкирии разбился частный вертолет (видео)

09:35, 07 янв 2022

В Башкирии частный вертолет совершил жесткую посадку в четырех километрах от села Карагайкуль Благовещенского района Башкирии — в результате один человек погиб, двое пострадали. Как сообщили «Вестям» в пресс-службе МЧС России по РБ, сообщение о происшествии поступило накануне, 6 января, около 23 часов. По предварительным данным, вертолет летел из Уфы на Павловку в Нуримановский район республики.







- В аварийно-спасательных работах участвует наземная группировка МЧС России, МВД, Минздрава, органы местного самоуправления. Всего задействована группировка Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 25 человек и 8 единиц техники. В Главном управлении работает оперативный штаб, — добавили в пресс-службе ведомства.

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Фото: МЧС РФ по РБ

Видео: gtrk.tv