В Башкирии при падении вертолета разбился влиятельный юрист

09:58, 07 янв 2022

В Башкирии погиб юрист, председатель Попечительского совета Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Андрей Олейник. Об этом сообщают источники.







«Олейник был одним из двух пассажиров вертолета. От полученных травм мужчина скончался еще до прибытия спасателей и медиков», — пояснил собеседник в разговоре с изданием «Известия».



Помимо занятий юридической деятельностью, он был гендиректором предприятия. Оно поставляет насосное и компрессорное оборудование на заводы одной из нефтяных компаний.

Ранее стало известно, что вблизи населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан частный вертолет AS 350 с тремя пассажирами на борту совершил жесткую посадку. Инцидент произошел 6 января около 23:20, отмечает RT. Вертолет совершал полет по маршруту Уфа — село Павловка. По предварительным данным, в полете произошел отказ техники.

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Фото: МЧС РФ по РБ