В Башкирии при падении вертолета погиб еще один пассажир

10:36, 07 янв 2022

При крушении вертолета в Благовещенском районе Башкирии скончался еще один пассажир. Об этом UFA1.RU сегодня, 7 января, сообщили в региональном Минздраве.







Как рассказали в ведомстве, число погибших увеличилось до двух человек.

— Один умер на месте, второй — по дороге в машине скорой помощи, — рассказали в Минздраве.

— От госпитализации отказался, — сообщили в Минздраве.

Третий пассажир отделался травмами легкой степени тяжести.

Напомним, крушение вертолета произошло сегодня ночью. По данным МЧС Башкирии, в 4 километрах от деревни Карагайкуль совершил жесткую посадку частный вертолет марки AS 350. На борту находились три человека. По предварительным данным, вертолет летел из Уфы в Павловку.

Читайте также: В Башкирии при падении вертолета разбился влиятельный юрист

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС РФ по РБ