В Туймазинском районе Башкирии произошла массовая авария, пострадали 4 человека

11:14, 07 янв 2022

Вечером, 6 января, возле деревни Старые Туймазы произошла массовая авария. О происшествии сообщили пресс-службе УГИБДД МВД по РБ. По данным ведомства, на дороге Туймазы-Октябрьский столкнулись ВАЗ-2110, «Лада Калина» и «Лада Гранта».







В результате ДТП пострадало 4 человека: водитель «десятки» и 3 пассажира «Лады Калина», в том числе 2 детей. Водитель «Лады Калина», а также водитель и пассажир «Лады Гранта» не пострадали.



Напомним, сегодня ночью произошло крушение вертолета. По данным МЧС Башкирии, в 4 километрах от деревни Карагайкуль совершил жесткую посадку частный вертолет марки AS 350. На борту находились три человека. По предварительным данным, вертолет летел из Уфы в Павловку.

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Фото: УГИБДД МВД по РБ