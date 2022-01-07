В Туймазинском районе Башкирии произошла массовая авария, пострадали 4 человека
11:14, 07 янв 2022
Вечером, 6 января, возле деревни Старые Туймазы произошла массовая авария. О происшествии сообщили пресс-службе УГИБДД МВД по РБ. По данным ведомства, на дороге Туймазы-Октябрьский столкнулись ВАЗ-2110, «Лада Калина» и «Лада Гранта».
В результате ДТП пострадало 4 человека: водитель «десятки» и 3 пассажира «Лады Калина», в том числе 2 детей. Водитель «Лады Калина», а также водитель и пассажир «Лады Гранта» не пострадали.
Напомним, сегодня ночью произошло крушение вертолета. По данным МЧС Башкирии, в 4 километрах от деревни Карагайкуль совершил жесткую посадку частный вертолет марки AS 350. На борту находились три человека. По предварительным данным, вертолет летел из Уфы в Павловку.