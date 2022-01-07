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В Башкирии легковой автомобиль слетел с моста, столкнувшись с грузовиком

В Башкирии легковой автомобиль слетел с моста, столкнувшись с грузовиком

19:53, 07 янв 2022

Сегодня около 16:30 мин. на 35 км. автодороги Уфа-Инзер-Белорецк Кармаскалинского района совершено столкновение встречных автомашин "Skoda Octavia" и грузовика "Scania".

После удара легковая автомашина упала с моста через реку "Сухой Карламан". На данный момент в больницу обратился 13-летний мальчик, пассажир легкового автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего уточняются. 

Ранее сообщалось о том, что вечером, 6 января, возле деревни Старые Туймазы произошла массовая авария. О происшествии сообщили пресс-службе УГИБДД МВД по РБ. По данным ведомства, на дороге Туймазы-Октябрьский столкнулись ВАЗ-2110, «Лада Калина» и «Лада Гранта». 

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Кармаскалинский район происшествия аварии
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