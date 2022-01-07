В Башкирии пропал житель Альшеевского района Олег Бачурин

20:16, 07 янв 2022

В селе Раевский Альшеевского района Башкирии пропал 55-летний Олег Бачурин. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», мужчина вышел из дома 31 декабря 2021 года и не вернулся.







Приметы: рост 172 сантиметра, среднее телосложение, короткие седые волосы, серо-зеленые глаза. Был одет в серую куртку, черные классические брюки, черные ботинки, черную шапку.



Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просьба сообщить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, трагедией завершились поиски пропавшего еще 24 декабря 2021 года жителя Кумертау Артура Яхина. Его тело обнаружили утром, 4 января. Ранее сообщалось, что отец двоих детей буквально исчез после корпоратива и к его поискам подключились, помимо полиции, волонтеры по поиску пропавших людей.

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Фото: «Лиза Алерт»