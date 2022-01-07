Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии от падения дерева пострадали 2 человека

В Башкирии от падения дерева пострадали 2 человека

20:33, 07 янв 2022

Сегодня вечером на Тропе здоровья в Нефтекамске на двоих людей упало дерево, сообщает пресс-служба Госкомитета Башкирии по ЧС.

В результате происшествия пострадали 44-летняя женщина и 26-летний мужчина. По всей вероятности, дерево обрушилось под тяжестью накопившегося на нем снега. Как сообщили в ведомстве, пострадавшие в госпитализации не нуждались.

Напомним, завтра. 8 января, в республике также ожидается метель, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, порывы ветра до 17 м/с.

Ранее сообщалось о том, что при катании на тюбинге в Белорецком районе Башкирии 29-летний гражданин Молдавии Михаил Цуцуяну сломал четыре позвонка. В тяжелом состоянии молодого человека госпитализировали в реанимацию Белорецкой центральной районной больницы.

Читайте также:

В Уфе при катании с горки пострадал мальчик
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: ufa.aif.ru
Фото: pexels
Теги: Нефтекамск происшествия
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: