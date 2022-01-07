В Башкирии от падения дерева пострадали 2 человека

20:33, 07 янв 2022

Сегодня вечером на Тропе здоровья в Нефтекамске на двоих людей упало дерево, сообщает пресс-служба Госкомитета Башкирии по ЧС.







В результате происшествия пострадали 44-летняя женщина и 26-летний мужчина. По всей вероятности, дерево обрушилось под тяжестью накопившегося на нем снега. Как сообщили в ведомстве, пострадавшие в госпитализации не нуждались.



Напомним, завтра. 8 января, в республике также ожидается метель, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, порывы ветра до 17 м/с.

Ранее сообщалось о том, что при катании на тюбинге в Белорецком районе Башкирии 29-летний гражданин Молдавии Михаил Цуцуяну сломал четыре позвонка. В тяжелом состоянии молодого человека госпитализировали в реанимацию Белорецкой центральной районной больницы.

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Фото: pexels