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В Уфимском районе Башкирии трое лыжников заблудились в лесу

В Уфимском районе Башкирии трое лыжников заблудились в лесу

10:44, 08 янв 2022

Вчера, 7 января, ближе к 19:00 в деревне Сергеевка Уфимского района заблудились трое лыжников. О происшествии сообщили в Центре обработки вызовов Системы – 112.

Двое мужчин 36 и 29 лет, женщина 33 лет катались на лыжах и заблудились.  Им удалось самостоятельно дозвониться до экстренных служб и попросить о помощи.

«Лыжники не пострадали, но немного были напуганы, так как уже потемнело», — уточнили спасатели.

Напомним, что в Белорецком районе днем 6 января двое мужчин уехали в лес и пропали. На поиски пропавших выехали спасатели. 

Аналогичный случай произошел с группой туристов из Казани. Они отправилась встречать Новый год к водопаду Атыш в Белорецком районе. 30 декабря они выехали из Казани, а возвратиться планировали 2 января. Связь с родственниками туристы потеряли, 4 января мать одного из мужчин обратилась в МЧС по Республике Башкортостан и рассказала, что не может дозвониться до сына, который ушел в поход.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа
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