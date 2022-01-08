В Уфе самолет с пассажирами съехал с полосы при взлете

11:07, 08 янв 2022

В уфимском аэропорту Уфа при взлете самолет съехал с полосы. Подробности рассказали в пресс-службе аэропорта сегодня, 8 января. Инцидент произошел накануне, 7 января, в половине десятого вечера.







— Экипаж рейса IO 480 Уфа — Москва (Домодедово) авиакомпании «ИрАэро» при рулении на вылет допустил разворот на взлетно-посадочной полосе, — сообщили в пресс-службе аэропорта.



В момент происшествия на борту находились 153 пассажира и 7 членов экипажа. Пострадавших нет. Как пояснил директор по оперативному управлению аэропорта Уфа Денис Кулябин, взлетно-посадочная полоса и рулежные дорожки аэродрома регулярно обрабатываются антигололедными средствами.

— Из-за буксировки воздушного судна и дополнительного осмотра взлетно-посадочной полосы допущены незначительные задержки других рейсов. Сейчас аэропорт работает в полном соответствии с расписанием, — сообщил Кулябин.



Накануне стало известно о крушении частного вертолета. В аварии погибли юрист Андрей Олейник и 59-летний мужчина.

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