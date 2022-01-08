В Иглинском районе Башкирии 11 человек отравились в бассейне хлором

11:47, 08 янв 2022

11 жителей Башкирии надышались хлором в бассейне в селе Ясная поляна Иглинского района. Об этом сегодня, 8 декабря сообщили в МЧС республики.







ЧП произошло в банном комплексе «Домашний» расположенном на улице Хвойная 2. По предварительной информации, злора в бассейне оказалось больше, чем требовалось.



— Все 11 человек госпитализированы. 2 в реанимации, 9 человек в токсикологическом отделении.На место направлена оперативная группа главного управления МЧСпо республике и лаборатория химико-радиометрического центра госкомитета Башкирии по ЧС, — сообщили в МЧС по республике.

Также о ЧП сообщили в заинтересованные министерства и ведомства.



31 декабря в главное управление МЧС по Башкирии поступила информация о том, что в Бирске двое детей отравились газом, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

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