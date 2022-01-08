В Чишминском районе Башкирии водитель насмерть сбил пешехода и съехал в кювет
12:16, 08 янв 2022
Авария в Башкирии произошла вечером в Чишминском районе.
На 16 км автодороги Уфа-Чишмы 36-летний житель Альшеевского района за рулём "Volkswagen Touareg" совершил наезд на 57-летнего жителя Уфимского района и съехал в кювет. В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия. Начато разбирательство.
За сутки сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено порядка 2000 нарушений ПДД, задержан 31 нетрезвый водитель.
Ранее сообщалось о том, что 7 января около 16:30 мин. на 35 км. автодороги Уфа-Инзер-Белорецк Кармаскалинского района совершено столкновение встречных автомашин "Skoda Octavia" и грузовика "Scania". После удара легковая автомашина упала с моста через реку "Сухой Карламан". На данный момент в больницу обратился 13-летний мальчик, пассажир легкового автомобиля