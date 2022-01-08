В Башкирии произошел пожар в здании городской больницы
13:07, 08 янв 2022
Вчера, 7 января, в 20:55 в Салавате горел один из корпусов городской больницы. О происшествии сообщили в соцсетях.
На момент прибытия спасателей из окна второго этажа здания валил дым. Огонь повредил холодильник в кабинете ординаторской.
Погибших и пострадавших нет. Пожар удалось потушить в 21:25.
Ранее сообщалось о том, что в Чишминском районе Башкирии произошел пожар, пострадал мужчина. По прибытии пожарных было установлено, что огнём поврежден жилой бревенчатый дом размером 10х10м на территории личного хозяйства. А 4 января, в 00:32 произошел пожар в здании по улице Нижняя в деревне Зинино в Уфе. Огонь мог перекинуться на соседнее здание, но пожар вовремя потушили.