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В Башкирии произошел пожар в здании городской больницы

В Башкирии произошел пожар в здании городской больницы

13:07, 08 янв 2022

Вчера, 7 января, в 20:55 в Салавате горел один из корпусов городской больницы. О происшествии сообщили в соцсетях.

На момент прибытия спасателей из окна второго этажа здания валил дым. Огонь повредил холодильник в кабинете ординаторской. 

Погибших и пострадавших нет. Пожар удалось потушить в 21:25.

Ранее сообщалось о том, что в Чишминском районе Башкирии произошел пожар, пострадал мужчина. По прибытии пожарных было установлено, что огнём поврежден жилой бревенчатый дом размером 10х10м на территории личного хозяйства. А 4 января, в 00:32 произошел пожар в здании по улице Нижняя в деревне Зинино в Уфе. Огонь мог перекинуться на соседнее здание, но пожар вовремя потушили. 

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Источник: gtrk.tv
Теги: Салават происшествия пожар
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