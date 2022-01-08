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В Давлекановском районе Башкирии в аварии пострадали 4 человека

В Давлекановском районе Башкирии в аварии пострадали 4 человека

15:30, 08 янв 2022

Сегодня в Давлекановском районе зарегистрировано ДТП с пострадавшими. Столкнулись "Chevrolet Aveo" под управлением 31-летней жительницы Бижбулякского района и встречная "Nissan X-Trail", за рулём которой находился 63-летний уфимец.

В результате аварии в больницу доставлены четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. ДТП произошло на 52 км автодороги Уфа-Чишмы-К.Мияки около 14:00. На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось о том, что, в Чишминском районе Башкирии водитель насмерть сбил пешехода и съехал в кювет. За сутки сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено порядка 2000 нарушений ПДД, задержан 31 нетрезвый водитель.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Давлекановский район происшествия аварии
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