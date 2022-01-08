В Белорецком районе Башкирии произошла массовая авария с пострадавшими (видео)
17:35, 08 янв 2022
На трассе регионального значения общего пользования «Уфа-Белорецк- Магнитогорск» в Белорецком районе столкнулись пять автомобилей: 1 большегруз и 4 легковушки, в автомобилях находилось 6 человек, из них 3 детей.
На место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. По прибытию на место установлено, что пострадало 6 человек (из них 3 детей), погибших нет, личности устанавливаются. Травмированные доставлены в ЦРБ Белорецкого района на осмотр.
Движение на автодороге не затруднено. Разлива топлива нет. Причина ДТП – уточняется.