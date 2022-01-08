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В Белорецком районе Башкирии произошла массовая авария с пострадавшими (видео)

В Белорецком районе Башкирии произошла массовая авария с пострадавшими (видео)

17:35, 08 янв 2022

На трассе регионального значения общего пользования «Уфа-Белорецк- Магнитогорск» в Белорецком районе столкнулись пять автомобилей: 1 большегруз и 4 легковушки, в автомобилях находилось 6 человек, из них 3 детей.

На место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. По прибытию на место установлено, что пострадало 6 человек (из них 3 детей), погибших нет, личности устанавливаются. Травмированные доставлены в ЦРБ Белорецкого района на осмотр.


Движение на автодороге не затруднено. Разлива топлива нет. Причина ДТП – уточняется.

Ранее сообщалось, что в Белебеевском районе районе Башкирии в аварии пострадали малолетние дети.

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Источник: gtrk.tv
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РБ
Видео: Пресс-служба ГУ МЧС России по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия
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