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В Сибае приостановили работу завода, из-за которого снег приобрел желтый цвет

В Сибае приостановили работу завода, из-за которого снег приобрел желтый цвет

19:26, 08 янв 2022

В башкирском Сибае приостановлена работа предприятия, из-за выбросов которого снег приобрел желтый оттенок. Ситуация, по словам мэра города Рустема Афзалова, в настоящее время на контроле местных властей.

Глава администрации заявил, принято решение в период с 7 до 14 января остановить линию осушки лигносульфонатов на заводе «Уралпромтехсервис». На предприятии будет проведена модернизация фильтровальных устройств и установлено дополнительное фильтровальное оборудование.

– Будут применены дополнительные методы очистки выбрасываемых газов, основанные на их промывке. После запуска линии осушки экологи проведут замеры эффективности работы газоочистного оборудования, – заверил Афзалов.

Также, по словам мэра, сотрудниками регионального Управления государственного аналитического контроля были взяты пробы снега на территории завода. О результатах исследований чиновник обещал проинформировать.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/afzalovrustem Читайте на WWW.UFA.KP.RU: https://www.ufa.kp.ru/online/news/4581776/
Теги: Сибай происшествия
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