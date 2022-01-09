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В Гафурийском районе Башкирии в сгоревшем доме нашли останки молодого мужчины

В Гафурийском районе Башкирии в сгоревшем доме нашли останки молодого мужчины

11:31, 09 янв 2022

Сегодня рано утром в главное управление МЧС по Башкирии поступило сообщение, что в селе Белое озеро Гафурийского района горит дом.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что полыхает одноэтажная бревенчатая постройка с дощатым пристроем на улице Ленина. Пожар удалось быстро потушить, но проливая обугленные завалы, пожарные наткнулись на фрагменты тела, которые предположительно принадлежат хозяину дома 1980 года рождения.

- Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, - уточнили в пресс-службе экстренного ведомства.

Напомним, накануне в Чекмагушевском районе сгорела баня, внутри которой находился 49-летний мужчина. Предварительной причиной пожара называется неправильная эксплуатация печи. Обстоятельства ЧП также выясняют дознаватели МЧС.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Гафурийский район происшествия пожар
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