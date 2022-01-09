В Уфе в аварии пострадали водитель и пожилая пассажирка

15:21, 09 янв 2022

Сегодня, 9 января, в столице республики зарегистрировано ДТП с пострадавшими. Авария произошла около двух часов дня.







По имеющимся данным, 66-летний водитель за рулём "Kia Spectra", двигаясь по проспекту Октября, при совершении поворота в сторону Южного проезда, допустил столкновение с движущейся во встречном направлении "Toyota Land Cruiser". Каретой скорой медицинской помощи водителя "Kia" и его 62-летнюю пассажирку доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие службы.



Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП начато разбирательство.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ