В Краснокамском районе в массовом ДТП погиб человек, трое госпитализированы

17:00, 09 янв 2022

Сегодня, 9 января, в Краснокамском районе зарегистрирована массовая авария с погибшим. О происшествии сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.





Авария произошла на 78 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск. По данным ведомства, столкнулись «Лада Ларгус», «Toyota Camry» и «Hyundai Santa Fe».



В результате ДТП один человек погиб и трое госпитализированы. Подробности уточняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы.

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Фото: УГИБДД МВД по РБ