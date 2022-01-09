В Краснокамском районе в массовом ДТП погиб человек, трое госпитализированы
17:00, 09 янв 2022
Сегодня, 9 января, в Краснокамском районе зарегистрирована массовая авария с погибшим. О происшествии сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.
Авария произошла на 78 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск. По данным ведомства, столкнулись «Лада Ларгус», «Toyota Camry» и «Hyundai Santa Fe».
В результате ДТП один человек погиб и трое госпитализированы. Подробности уточняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы.
Ранее сообщалось, что сегодня, 9 января, в столице республики зарегистрировано ДТП с пострадавшими. Авария произошла около двух часов дня. По факту ДТП начато разбирательство.
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Источник:
gtrk.tv
Фото: УГИБДД МВД по РБ
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