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В Краснокамском районе в массовом ДТП погиб человек, трое госпитализированы

В Краснокамском районе в массовом ДТП погиб человек, трое госпитализированы

17:00, 09 янв 2022

Сегодня, 9 января, в Краснокамском районе зарегистрирована массовая авария с погибшим. О происшествии сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

Авария произошла на 78 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск. По данным ведомства, столкнулись «Лада Ларгус»,  «Toyota Camry» и «Hyundai Santa Fe». 

В результате ДТП один человек погиб и трое госпитализированы. Подробности уточняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы.

Ранее сообщалось, что сегодня, 9 января, в столице республики зарегистрировано ДТП с пострадавшими. Авария произошла около двух часов дня. По факту ДТП начато разбирательство. 

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Источник: gtrk.tv
Фото: УГИБДД МВД по РБ
Теги: Краснокамский район происшествия
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