В Мишкинском районе Башкирии на видео попала драка владельца кафе с посетителям

11:43, 10 янв 2022

Потасовка в одном из кафе в селе Мишкино Мишкинского района Башкирии, произошедшая в начале января этого года, попала на видео.





На записи виден момент нападения на владельца заведения клиентами — после этого завязывается драка. В результате руководитель ресторана получил телесные повреждения — его представитель, юрист Альбина Павлова, рассказала подробности произошедшего конфликта:



«Инцидент произошел по вине посетителей кафе, которые толпой набросились на владельца кафе, причинив телесные повреждения в виде рваной раны лица, черепно-мозговой травмы, и перелома руки. Владелец кафе выстрелил лишь один раз в воздух из травматического оружия для того, чтобы прекратить нападение на себя, при этом он был трезв, о чем имеется медицинское заключение. В настоящее время в полицию написано заявление о нанесении телесных повреждений, идёт разбирательство», — сообщила Павлова.

Напомним, инцидент произошел 3 января — по словам очевидцев, хозяин заведения стрелять начал после ссоры с клиентами, высказавшими недовольство обслуживанием. В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что сейчас проводится проверка для принятия.



«Предварительно установлено, что один из клиентов вступил в конфликт с работниками заведения, высказывая недовольство обслуживанием. Во время ссоры мужчина нанёс телесные повреждения руководителю ресторана, который, по его словам, выстрелил в воздух из травматического оружия. Предполагаемый зачинщик конфликта был доставлен в отдел полиции и опрошен», — прокомментировали в ведомстве.

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