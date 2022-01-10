В Кушнаренковском районе Башкирии мусоровоз наехал на 15-летнюю девочку

15:11, 10 янв 2022

В Кушнаренковском районе Башкирии в ДТП пострадал подросток. На него наехал мусоровоз, сообщили в ГИБДД Уфы.







Известно, что 38-летний местный житель за рулем «ИСУЗУ» ехал по дворовому проезду напротив дома №16/1 по улице Степана Кувыкина и допустил наезд на 15-летнюю девочку. В результате несовершеннолетнюю с различными травмами доставили в больницу.



По данному факту начато административное расследование.



Ранее сообщалось о том, что в Краснокамском районе в массовом ДТП погиб человек, трое госпитализированы. Авария произошла на 78 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск. По данным ведомства, столкнулись «Лада Ларгус», «Toyota Camry» и «Hyundai Santa Fe».

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Фото: ГИБДД Уфы