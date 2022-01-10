В Чишминском районе Башкирии во время пожара спаслась 13-летняя девочка

16:08, 10 янв 2022









сегодня, 10 января, сообщил, что в деревне Санжаровка Чишминского района чудом спаслась 13-летняя девочка. В ее доме, как уточнили спасатели, произошел пожар.

По предварительным данным, в момент начала возгорания школьница находилась дома одна. Ей удалось вовремя покинуть жилище и избежать трагедии.



Пока что причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Со слов девочки, огонь начал распространяться из-за упавшего на подушку обогревателя.

Ранее сообщалось о том, что В Гафурийском районе Башкирии в сгоревшем доме нашли останки молодого мужчины. Кроме того, накануне в Чекмагушевском районе сгорела баня, внутри которой находился 49-летний мужчина. Предварительной причиной пожара называется неправильная эксплуатация печи. Обстоятельства ЧП также выясняют дознаватели МЧС.

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Фото: госкомитет по ЧС