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В Башкирии водитель ВАЗ-2114 спровоцировал массовую аварию и скрылся с места происшествия

В Башкирии водитель ВАЗ-2114 спровоцировал массовую аварию и скрылся с места происшествия

09:06, 11 янв 2022

Накануне в Уфе нетрезвый водитель совершил несколько ДТП и пытался скрыться.

Аварии произошли во втором часу дня на улице Первомайская. По предварительным данным, 44-летний уфимец за рулем ВАЗ-2114 допустил столкновение с попутными «Renault Arkana» и «Suzuki SX4». Последнюю от удара выбросило на встречную «Ладу Ларгус» и «Lada XRAY». В происшествии пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.

В ходе выяснения обстоятельств, оказалось, что около часа дня в одном из дворов улицы Первомайская этот водитель уже протаранил припаркованные «Volkswagen Polo» и «Hyundai Solaris», после чего скрылся с места происшествия. Освидетельствование показало 1,100 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. 

Известно, что водитель в декабре прошлого года уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. Теперь за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, ему грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. В настоящее время мужчина задержан, автомобиль помещен на штрафстоянку. По фактам ДТП начато разбирательство.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа аварии
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