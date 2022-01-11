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В Башкирии уфимским автобусам марки ПАЗ нашли новое применение

В Башкирии уфимским автобусам марки ПАЗ нашли новое применение

12:02, 11 янв 2022

Автобусам марки ПАЗ, курсировавшим по уфимским дорогам, нашли новое применение. О намерениях по их дальнейшему использованию сообщил вчера заместитель министра транспорта Республики Башкортостан Виктор Жульков.

Чиновник поведал, что в будущем автобусы марки ПАЗ-3205 будут передвигаться по районам Башкирии.

— Были проведены рабочие встречи с частными перевозчиками столицы и мы предложили изучить вопрос замены автобусов марки ПАЗ-3205 на автобусы крупных классов и, в качестве вероятного решения, рассмотреть использование ПАЗиков на дорогах районов Башкирии. С конца декабря прошлого года маршруты в городе Уфе автобусами марки ПАЗ-3205 в официальном порядке не обслуживаются, — рассказал Жульков.

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