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В Башкирии разыскивается опасный преступник

В Башкирии разыскивается опасный преступник

12:40, 11 янв 2022

Следственный комитет Башкирии разыскивает 36-летнего Михаила Журавлева. Мужчину подозревают в убийстве. Уроженец села Кандры Туймазинского района уже находится в федеральном розыске. Тех, кто видел подозреваемого, просят помочь и сообщить о его местонахождении по телефонам: 251-62-51 (телефон доверия Следственного управления), 02 (органы внутренних дел).

Как сообщили правоохранители, 2 марта 2021 года в 00:10 в квартире в Кандрах было найдено тело 54-летнего мужчины. Эксперты установили, что смерть — насильственная. В данный момент заведено уголовное дело по статье за убийство. Предполагаемый преступник ранее неоднократно привлекался по уголовным и административным статьям.

Журавлев Михаил Константинович родился 23 ноября 1985 года. Известно, что ранее он проживал в селе Кандры. В настоящий момент его местонахождение неизвестно.

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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба Следственного комитета РБ
Теги: криминал
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