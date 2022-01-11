В Башкирии разбился бетонщик, упав с высоты 19 этажа новостройки

15:48, 11 янв 2022

Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан начала расследование несчастного случая, произошедшего в Октябрьском районе Уфы 10 января.







В тот день 37-летний бетонщик, сотрудник ООО «Строительно-монтажное управление № 4», очищал фанеру опалубки от бетона и гвоздей. Работа велась на 19 этаже строящегося жилого дома в ЖК «Июнь». В какой-то момент мужчина сорвался и упал с высоты 50 метров. Работник скончался на месте. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства трагедии.



Напомним, что Следком Башкирии расследует похожий несчастный случай. 6 декабря в Затоне погиб 61-летний каменщик. Сотрудник ООО «ПМК-54» упал с 12 этажа строящегося здания. Предварительная причина — несоблюдение техники безопасности на объекте.





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Фото: пресс-служба Гострудинспекции РБ