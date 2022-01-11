Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии разбился бетонщик, упав с высоты 19 этажа новостройки

В Башкирии разбился бетонщик, упав с высоты 19 этажа новостройки

15:48, 11 янв 2022

Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан начала расследование несчастного случая, произошедшего в Октябрьском районе Уфы 10 января.

В тот день 37-летний бетонщик, сотрудник ООО «Строительно-монтажное управление № 4», очищал фанеру опалубки от бетона и гвоздей. Работа велась на 19 этаже строящегося жилого дома в ЖК «Июнь». В какой-то момент мужчина сорвался и упал с высоты 50 метров. Работник скончался на месте. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

Напомним, что Следком Башкирии расследует похожий несчастный случай. 6 декабря в Затоне погиб 61-летний каменщик. Сотрудник ООО «ПМК-54» упал с 12 этажа строящегося здания. Предварительная причина — несоблюдение техники безопасности на объекте.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: пресс-служба Гострудинспекции РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: