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В Башкирии столкнулись пассажирский автобус и 2 легковушки

В Башкирии столкнулись пассажирский автобус и 2 легковушки

21:23, 11 янв 2022

11 января, вечером в городе Уфе недалеко от дома № 40 по ул. Карла Маркса случилось дорожно-транспортное происшествие с участием 3 транспортных средств.

По некоторым сведениям, мужчина 27 лет, находясь за рулем автобуса «Next», направляясь по маршруту 257 «Дагестанская  улица — Больница 21», следуя по ул. Карла Маркса в направлении улицы Достоевского столкнулся с попутной «Лада Granta», которую отбросило на встречную «Опель Astra».

«В результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы пассажир «Лады Granta», — рассказали в пресс-центре УГИБДД МВД по республике.

На данный момент проверяются все обстоятельства случившегося, начато разбирательство.

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Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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