В Башкирии водитель "Lada Priora" столкнулся с грузовиком "Scania"
10:01, 12 янв 2022
Авария в Башкирии произошла вчера в третьем часу ночи в Ленинском районе Уфы.
На улице Силикатная "Lada Priora" под управлением 20-летнего уфимца совершила столкновение с грузовиком "Scania", за рулём которого находился 43-летний местный житель.
В результате аварии 18-летняя пассажирка легкового автомобиля обратилась за медицинской помощью. Известно, что водитель "Lada" от прохождения освидетельствования отказался. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о том, что 11 января, вечером в городе Уфе недалеко от дома № 40 по ул. Карла Маркса случилось дорожно-транспортное происшествие с участием 3 транспортных средств.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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