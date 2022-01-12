В Башкирии мошенницы похитили у пенсионерки крупную сумму денег - видео

11:01, 12 янв 2022

В городе Нефтекамске две мошенницы, обманув пенсионерку, похитили у нее деньги. Об этом рассказали в пресс-центре Министерства внутренних дел России по Башкирии.







Согласно информации ведомства, неизвестные женщины, представившись работниками социальных служб, зашли к 85-летней пенсионерке в квартиру. Похитительницы сопровождали пожилую женщину еще с улицы, отвлекая её разговорами о реформе и переписи денежных средств. После того, как незнакомки ушли, пенсионерка не обнаружила у себя припрятанные деньги, накопленные за долгие годы — больше 1 млн. рублей.



Сейчас правоохранители изучают видеозапись с камеры домофона, где запечатлены подозреваемые в преступлении гражданки.

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