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В Башкирии столкнулись два самосвала

В Башкирии столкнулись два самосвала

19:04, 12 янв 2022

Спасатели Управления по гражданской защите в Уфе сообщили, что вчера, 11 января, около 12:00 произошла серьезная авария, в результате которой водителю самосвала понадобилась помощь – он оказался заблокированным в кабине.

По предоставленной инфомации, ДТП произошло напротив дома №1 на автодороге Зинино – Нагаевский карьер между самосвалами «Шакман» и «Хово». В результате столкновения пострадал водитель  «Хово». 

Чтобы высвободить пострадавшего, спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент, которым они срезали дверь со стойки и отжали панель. Пострадавшего доставили в больницу и отпустили после оказания помощи. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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