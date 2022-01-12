В Башкирии столкнулись два самосвала

19:04, 12 янв 2022

Спасатели Управления по гражданской защите в Уфе сообщили, что вчера, 11 января, около 12:00 произошла серьезная авария, в результате которой водителю самосвала понадобилась помощь – он оказался заблокированным в кабине.







По предоставленной инфомации, ДТП произошло напротив дома №1 на автодороге Зинино – Нагаевский карьер между самосвалами «Шакман» и «Хово». В результате столкновения пострадал водитель «Хово».



Чтобы высвободить пострадавшего, спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент, которым они срезали дверь со стойки и отжали панель. Пострадавшего доставили в больницу и отпустили после оказания помощи.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram