В Уфе, после столкновения двух автобусов, госпитализировали двух женщин

20:37, 12 янв 2022

В Уфе столкнулись два автобуса «Башавтотранса». Об этом сегодня, 12 января, сообщили в МЧС Башкирии.







По данным ведомства, авария случилась на улице Орджоникидзе. Как рассказали в ГИБДД по республике, по предварительным данным, в седьмом часу 63-летний водитель за рулем автобуса № 110 марки НЕФАЗ влетел в автобус 35К марки «Вектор Next», который остановился на остановке «Администрация Калининского района».



— В результате ДТП двоих пассажиров НЕФАЗа доставили в больницу для осмотра, — сообщили в ГИБДД. Двух женщин направили в 13-ю больницу.

В ГИБДД отметили, что в автобусе № 110 было 25 пассажиров, а в другом транспорте — 20.



— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП начато разбирательство, — добавили в Госавтоинспекции.



Ранее мы писали, что в Уфе столкнулись два самосвала. Одного из водителей зажало.

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Фото: ГИБДД по РБ