В Башкирии более 600 человек остались без воды, из-за коммунальной аварии
09:11, 13 янв 2022
В Нефтекамске 639 человек остались без холодной воды. Об этом сегодня, 12 января, рассказали в МЧС Башкирии.
По данным ведомства, на улице Парковой, 10 прорвало водопровод холодного водоснабжения. Из-за коммунальной аварии четыре многоквартирных дома остались без холодной воды. Как рассказали в МЧС, в них живут 639 человек, из них 243 — дети.
Также водоснабжение отключили в школе № 7 и детском саду № 7.
— Для устранения аварии привлечена аварийная бригада МУП «Нефтекамскводоканал». Ситуация находится на контроле. От МЧС России привлечена оперативная группа, — сообщили в МЧС.
Работы обещают завершить завтра, 13 января, в 08:00.