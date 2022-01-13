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В Башкирии более 600 человек остались без воды, из-за коммунальной аварии

В Башкирии более 600 человек остались без воды, из-за коммунальной аварии

09:11, 13 янв 2022

В Нефтекамске 639 человек остались без холодной воды. Об этом сегодня, 12 января, рассказали в МЧС Башкирии.

По данным ведомства, на улице Парковой, 10 прорвало водопровод холодного водоснабжения. Из-за коммунальной аварии четыре многоквартирных дома остались без холодной воды. Как рассказали в МЧС, в них живут 639 человек, из них 243 — дети.

Также водоснабжение отключили в школе № 7 и детском саду № 7.

— Для устранения аварии привлечена аварийная бригада МУП «Нефтекамскводоканал». Ситуация находится на контроле. От МЧС России привлечена оперативная группа, — сообщили в МЧС.

Работы обещают завершить завтра, 13 января, в 08:00.

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Источник: ufa1.ru
Фото: МЧС Башкирии
Теги: Нефтекамск происшествия ЖКХ
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