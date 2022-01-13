В Башкирии женщина за рулём "Lifan" спровоцировала аварию, пострадали 2 человека

09:24, 13 янв 2022

Авария в Башкирии произошла вечером в Белокатайском районе на ул. Советская с. Новобелокатай.



34-летняя местная жительница за рулём "Lifan", предположительно, при выезде с прилегающей территории не уступила "Lada Largus" и столкнулась с ней.







В результате аварии водитель "Lifan", а также 27-летний пассажир "Lada" госпитализированы. Освидетельствование водителя отечественного автомобиля показало наличие 1.171 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. По данному факту начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе столкнулись два автобуса «Башавтотранса». Об этом 12 января сообщили в МЧС Башкирии. В результате ДТП двоих пассажиров НЕФАЗа доставили в больницу для осмотра, — сообщили в ГИБДД.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ