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В Башкирии задержали мужчину, совершившего 3 разбойных нападения

В Башкирии задержали мужчину, совершившего 3 разбойных нападения

10:47, 13 янв 2022

Полиция нашла мужчину, который совершил три разбойных нападения на офисы микрофинансирования. В конце декабря 2021 года злоумышленник пришел в одну из таких организаций на проспекте Октября. Он опрокинул экран монитора, за которым сидела сотрудница, и потребовал деньги из кассы. Женщина отдала более 16 тысяч рублей, после чего злоумышленник скрылся.

На место выехала полиция. Сотрудники изучили запись с видеонаблюдения, также эксперт-криминалист обнаружил генетические следы, которые были отправлены на экспертизу. Личность подозреваемого установить удалось. Им оказался ранее неоднократно судимый 44-летний гражданин без места жительства. Мужчину задержали, он во всем сознался.

В ходе следствия злоумышленник признал свою вину еще по двум аналогичным нападениям на офисы микрофинансирования. В первом случае он зашел в контору на проспекте Октября и, угрожая молотком, забрал 8 тысяч рублей. Во второй раз гражданин посетил офис на улице Первомайской. С ножом в руках он смог заполучить более 8 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело по факту разбоя.

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Источник: proural.info
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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