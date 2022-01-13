Мать была в бане: стали известны подробности гибели 11-месячного малыша в Башкирии

14:18, 13 янв 2022

Накануне поздно вечером в деревне Булат Туймазинского района на улице Речной вспыхнул небольшой бревенчатый домик, в котором проживала многодетная семья с тремя маленькими детьми. В момент пожара в доме находился 11-месячный малыш, который задохнулся от дыма. Его тело нашли пожарные, которые проливали обугленные завалы.







Как рассказали в беседе с «Комсомолкой» в сельсовете, семья Саловых всегда была на хорошем счету в деревне. Родители, хоть и совсем молодые, но жили дружно и вместе воспитывали маленьких детей 3 и 6 лет, а в феврале прошлого года в семье родился еще один ребенок.



- Благополучная семья, на учете никогда не состояли. Не пили, не ругались, о детях всегда заботились. Соседи также отзывались всегда хорошо, - отметили в сельсовете.





В тот роковой вечер муж Регины Михаил находился на работе. Молодая женщина, уложив младшего сынишку спать, отправилась вместе со старшими детьми к соседям, которые истопили баню и пригласили их помыться. Все случилось ближе к 12 ночи, по предварительным данным в доме заискрила неисправная электропроводка, из-за чего бревенчатые стены быстро занялись языками пламени. Когда Регина и соседи заметили пожар, дом уже вовсю полыхал. При этом в МЧС отметили, что в доме был установлен пожарный извещатель, но его никто не услышал.



Сейчас старшие дети находятся в больнице – их осматривают врачи и психологи, чтобы убедиться, что с ребятами все в порядке. Отец семейства также выехал в деревню, чтоб поддержать семью.



Сейчас по факту смертельного пожара следователи проводят проверку. Сыщики осматривают место происшествия, после чего будет назначен комплекс судебных экспертиз. Также опрашиваются очевидцы, и устанавливается причина возгорания. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».













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Фото: соцсети