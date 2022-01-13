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В Башкирии вооруженный мужчина удерживал женщину и ее ребенка

В Башкирии вооруженный мужчина удерживал женщину и ее ребенка

14:58, 13 янв 2022

В Стерлитамаке полицейские освободили женщину и ее ребенка, которых удерживал вооруженный мужчина. Сообщение об этом поступило в дежурную часть МВД от брата потерпевшей, сообщили в ведомстве.

По указанному адресу в дом на улице Шафиева выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что в квартиру к 32–летней жительнице и ее 10-летнему сыну проник их знакомый с ножом и газовым баллончиком. Им оказался 27-летний уроженец Оренбургской области, который ранее неоднократно был судим, в том числе за совершение краж.

На просьбы открыть дверь злоумышленник не отреагировал. Лишь после того, как ему сообщили, что дверь будет взломана, он позволил хозяйке открыть квартиру.

Мужчину задержали. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МВД по РБ
Теги: Стерлитамакский район происшествия
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