В Башкирии объявили в розыск мужчину, убившего собственного сына
16:18, 13 янв 2022
В МВД по Башкирии сообщили о том, что в регионе разыскивается 54-летний Фадимьян Шаяхметов. Жителя Давлеканово подозревают в убийстве своего сына. Тело погибшего было найдено в доме родителя.
Некоторое время убитый числился без вести пропавшим. С заявлением об исчезновении в полицию обратилась его жена. Расследование показало, что мужчина приходил домой к своему отцу. А вскоре на придомовом участке, где живет подозреваемый, с колото-резанными ранами было найдено тело пропавшего. Шаяхметова же на месте не было.
Сообщается, что в последний раз его видели в Альшеевском районе. В тот момент на мужчине была спецовка с капюшоном, вязанная шапка, резиновые утепленные сапоги и темные брюки.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, просим сообщить по телефону 8 (347) 270-39-02.