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В Башкирии житель Челябинской области сбил девушку на пешеходном переходе

В Башкирии житель Челябинской области сбил девушку на пешеходном переходе

09:59, 14 янв 2022

ДТП в Башкирии произошло вечером в Учалах на ул. Ахметгалиева.

42-летний житель Челябинской области за рулём "Chevrolet Tahoe" совершил наезд на 16-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход госпитализирована в травматологическое отделение местной больницы. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии женщина за рулём "Lifan" спровоцировала аварию, пострадали 2 человека. В результате аварии  водитель "Lifan", а также 27-летний пассажир "Lada" госпитализированы.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Учалинский район ДТП происшествия
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