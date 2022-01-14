В Башкирии житель Челябинской области сбил девушку на пешеходном переходе
09:59, 14 янв 2022
ДТП в Башкирии произошло вечером в Учалах на ул. Ахметгалиева.
42-летний житель Челябинской области за рулём "Chevrolet Tahoe" совершил наезд на 16-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате ДТП несовершеннолетний пешеход госпитализирована в травматологическое отделение местной больницы. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии женщина за рулём "Lifan" спровоцировала аварию, пострадали 2 человека. В результате аварии водитель "Lifan", а также 27-летний пассажир "Lada" госпитализированы.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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