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В Кармаскалинском районе Башкирии автобус с пассажирами врезался в экскаватор

В Кармаскалинском районе Башкирии автобус с пассажирами врезался в экскаватор

13:11, 14 янв 2022

Сегодня, 14 января, в Кармаскалинском районе на 42 км автодороги Уфа-Оренбург зарегистрировано ДТП с участием пассажирского автобуса. 

По имеющейся информации, в двенадцатом часу дня микроавтобус "Газель" с восьмью пассажирами в салоне двигался со стороны Уфы в направлении Стерлитамака. По неизвестной на данный момент причине, водитель не обеспечил безопасную скорость движения и допустил столкновение с впереди движущимся по правому краю проезжей части в попутном направлении экскаватором "HYUNDAI". 

На данный момент за медицинской помощью обратилась одна пассажирка автобуса. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии житель Челябинской области сбил девушку на пешеходном переходе.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Кармаскалинский район
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