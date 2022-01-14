В Кармаскалинском районе Башкирии автобус с пассажирами врезался в экскаватор

13:11, 14 янв 2022

Сегодня, 14 января, в Кармаскалинском районе на 42 км автодороги Уфа-Оренбург зарегистрировано ДТП с участием пассажирского автобуса.







По имеющейся информации, в двенадцатом часу дня микроавтобус "Газель" с восьмью пассажирами в салоне двигался со стороны Уфы в направлении Стерлитамака. По неизвестной на данный момент причине, водитель не обеспечил безопасную скорость движения и допустил столкновение с впереди движущимся по правому краю проезжей части в попутном направлении экскаватором "HYUNDAI".

На данный момент за медицинской помощью обратилась одна пассажирка автобуса. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии житель Челябинской области сбил девушку на пешеходном переходе.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ