В Кармаскалинском районе Башкирии водитель BMW врезался в автомобиль ГИБДД

14:05, 14 янв 2022

Сегодня произошло ДТП в Башкирии с участием служебной автомашины Госавтоинспекции.







По имеющейся информации, сотрудники ДПС оформляли механическое ДТП на 49 км автодороги Уфа-Оренбург Кармаскалинского района. Водитель "BMW X3", двигаясь со стороны Стерлитамака в направлении г. Уфы, соверил столкновение со стоящим на краю проезжей части с

проблесковыми маячками патрульным автомобилем «Рено Логан».



В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Сотрудник ДПС, находившийся в салоне автомобиля, обратился за медицинской помощью.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.



Ранее сообщалось о том, что в Кармаскалинском районе Башкирии автобус с пассажирами врезался в экскаватор.





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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ