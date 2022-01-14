В Кармаскалинском районе Башкирии водитель BMW врезался в автомобиль ГИБДД
14:05, 14 янв 2022
Сегодня произошло ДТП в Башкирии с участием служебной автомашины Госавтоинспекции.
По имеющейся информации, сотрудники ДПС оформляли механическое ДТП на 49 км автодороги Уфа-Оренбург Кармаскалинского района. Водитель "BMW X3", двигаясь со стороны Стерлитамака в направлении г. Уфы, соверил столкновение со стоящим на краю проезжей части с
проблесковыми маячками патрульным автомобилем «Рено Логан».
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Сотрудник ДПС, находившийся в салоне автомобиля, обратился за медицинской помощью.
На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось о том, что в Кармаскалинском районе Башкирии автобус с пассажирами врезался в экскаватор.