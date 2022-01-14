В Башкирии пропал житель Стерлибашево Вадим Задоя

15:08, 14 янв 2022

В Башкирии без вести пропал 22-летний Вадим Задоя. Сейчас его ищут волонтеры отряда «Лиза Алерт».



Известно, что мужчина проживает в селе Стерлибашево. С 14 января его местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.







Во что был одет Вадим на момент пропажи – неизвестно.



Сегодня, 14 января, в 17:00 около Свято-Николаевского монастыря Стерлибашевского района собирается группа поиска.



Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии пропал житель Краснокамского района Игорь Шакиров.





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Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»