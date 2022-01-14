Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии пропал житель Стерлибашево Вадим Задоя

В Башкирии пропал житель Стерлибашево Вадим Задоя

15:08, 14 янв 2022

В Башкирии без вести пропал 22-летний Вадим Задоя. Сейчас его ищут волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Известно, что мужчина проживает в селе Стерлибашево. С 14 января его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.

Во что был одет Вадим на момент пропажи – неизвестно.

Сегодня, 14 января, в 17:00 около Свято-Николаевского монастыря Стерлибашевского района собирается группа поиска.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии пропал житель Краснокамского района Игорь Шакиров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
Теги: Стерлибашевский район поиск происшествия
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: